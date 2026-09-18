<p>Mit knapp 70.000 geradelten Kilometern haben die Teilnehmer:innen der dritten Ausgabe des Projekts <em>ebike2work<\/em> erfolgreich gezeigt, wie nachhaltige Mobilität im Alltag funktionieren kann. <\/p><p>Von September 2025 bis August 2026 haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Lana gemeinsam ein starkes Zeichen für klimafreundliche Mobilität gesetzt. Statt mit dem Auto legten sie ihre Arbeitswege mit dem E-Bike zurück und kamen so auf beeindruckende <strong>69.929 geradelte Kilometer<\/strong>. Das entspricht rund <strong>1,7 Erdumrundungen oder 1.660 Marathons.<\/strong> In Summe kann das Projekt auf mittlerweile mehr als <strong>270.000 gefahrene Kilometer<\/strong> zurückblicken, welche in den vergangenen Jahren zurückgelegt wurden. Somit konnten durch die Verwendung der umweltschonenden E-Bikes insgesamt rund <strong>79 Tonnen an CO<\/strong><strong><sub>2<\/sub><\/strong> eingespart werden.<\/p><p>Zum dritten Mal stellte die Gemeinde Lana <strong>55 E-Trekkingräder<\/strong> sowie <strong>drei E-Lastenräder<\/strong> zur Verfügung. Allein mit den Lastenrädern wurden in der vergangenen Edition über <strong>2.200 Kilometer<\/strong> zurückgelegt. Das Feedback der Teilnehmenden zeigt, dass die Initiative mit der Rückgabe der Fahrräder nicht endet. Viele haben sich dazu entschieden, auch langfristig auf das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel umzusteigen und sich ein eigenes E-Bike anzuschaffen. <\/p><p>Das Projekt <em>ebike2work<\/em> ging Anfang September in seine <strong>4. Runde<\/strong>. Erneut hatten <strong>55<\/strong> <strong>Bürger:innen aus Lana<\/strong> die Möglichkeit, ein E-Trekkingrad ein Jahr lang kostenlos zu testen. Zusätzlich erhielten zwei Familien das Modell E-Lastenrad „Family“, ein lokaler Verein das Modell „Business“.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225824124-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>