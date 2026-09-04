<p>Mit Schulbeginn endet ein Sommer voller Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in Lana. Dank des Engagements zahlreicher Vereine stand den Familien auch in diesem Sommer ein breites Betreuungs- und Freizeitangebot zur Verfügung.<\/p><p>Über 11 Wochen lang, von Mitte Juni bis Anfang September, haben insgesamt 15 Vereine den jungen Bürgerinnen und Bürgern aus Lana ein abwechslungsreiches Programm für die heißen Sommermonate geboten. Neben der Unterstützung der Eltern standen vor allem Gemeinschaft und unvergessliche Ferienerlebnisse im Mittelpunkt.<\/p><p>Valentina Andreis, Gemeindereferentin und unter anderem zuständig für Familien und Kinderbetreuung, ist mit der Sommerbetreuung zufrieden: "Ein buntes Sommerprogramm bedeutet für Kinder und Jugendliche spannende gemeinsame Erlebnisse und für viele Familien eine wichtige Unterstützung im Alltag."<\/p><p>Die Gemeinde Lana dankt allen Vereinen und Organisationen, die auch heuer wieder mit großem Engagement ein vielfältiges Betreuungs- und Freizeitangebot ermöglicht haben.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225818425-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>