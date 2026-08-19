<p>Anfang Juni wurde in unserer Nachmittagsbetreuungen in Lana ein besonderes Jubiläum gefeiert: Die Sozialgenossenschaft „Kinderfreunde Südtirol“ blickt heuer auf 25 erfolgreiche Jahre zurück. Gestartet im Jahr 2001 als kleiner Verein aus vier Personen wuchs sie im Laufe der Jahre zu einem Unternehmen mit 157 fixen Mitarbeitern heran. Zu diesem Anlass organisierte das Team der Nachmittagsbetreuung Lana unter dem Motto „Gemeinsam wachsen“ ein kleines Fest in der Einrichtung. Eingeladen waren neben der Vize-Obfrau der Kinderfreunde Südtirol Hildegard Felder, dem Bürgermeister und der Referentin Valentina Andreis auch die Familien der Kinder.<\/p><p>Nach den einleitenden Worten der Ehrengäste wurde das Buffet eröffnet. Während die Erwachsenen Zeit für Gespräche und Austausch hatten, konnten die Kinder nach Herzenslust spielen, lachen und gemeinsam den besonderen Tag genießen. Zum Schluss hatte das Team noch eine Überraschung für die Kinder vorbereitet.<\/p><p>Das Fest war ein voller Erfolg und spiegelte einmal mehr den wertschätzenden und familiären Zusammenhalt wider, der die Nachmittagsbetreuungen in Lana auszeichnet.<\/p><p>Wir freuen uns außerdem mitteilen zu können, dass wir in der Nachmittagsbetreuung in Lana ab Herbst zwei Gruppen anbieten können und <strong>noch freie Plätze verfügbar<\/strong> sind. Familien, die auf der Suche nach einer liebevollen, familiären und abwechslungsreichen Betreuung für ihre Kinder sind, können sich gerne informieren und Teil unserer Gemeinschaft werden.<\/p><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1558611&mode=T&width=640&height=480&t=1787132002" class="fr-fic fr-dii width77" alt="25 Jahre Kinderfreunde" title=""><\/p><p>v.l.n.r. Valentina Andreis, Sarah Lanthaler, Jana Rieder, Hildegard Felder, Helmut Taber<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225818422-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>