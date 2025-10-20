<p>Am 15. Oktober 2025 fand im Hauptsitz der Raiffeisenkasse Lana die feierliche Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung des <strong>1. Förderpreises „Junges Handwerk Lana“<\/strong> statt. Zahlreiche Handwerksbetriebe, junge HandwerkerInnen sowie Vertreter der <strong>Partnerorganisationen Marktgemeinde Lana, Handwerk Lana und Raiffeisen Lana<\/strong> nahmen an der Veranstaltung teil.<\/p><p>Insgesamt zehn junge Handwerkerinnen und Handwerker hatten sich für den Förderpreis angemeldet und mit handwerklicher Qualität, Innovationsgeist und Leidenschaft überzeugt. <strong>Ziel<\/strong> der Initiative war es, dem jungen Handwerk in Lana eine Bühne zu bieten und dessen Bedeutung für die lokale Wirtschaft und Gesellschaft hervorzuheben.<\/p><p><strong>Wirtschaftsreferent<\/strong> der Marktgemeinde Lana <strong>Jürgen Zöggeler<\/strong> sowie <strong>Priska Reichhalter, Obfrau der Junghandwerker im LVH<\/strong>, übernahmen stellvertretend für die sechsköpfige Jury die Übergabe der Siegerschecks und die Verlosung des Zusatzpreises, einer Reise zur Handwerkermesse 2026 in München. Beide hoben dabei die Begeisterung der Jury über das Engagement und die hohe Qualität der eingereichten Arbeiten hervor.<\/p><p>Die VertreterInnen der Partnerorganisationen – <strong>Bürgermeister Helmut Taber (Marktgemeinde Lana)<\/strong>, <strong>Obmann Harald Werth (Raiffeisen Lana)<\/strong> sowie <strong>LVH-Ortsobfrau Renate Husnelder (Handwerk Lana)<\/strong> – zogen ein durchwegs positives Fazit:<\/p><p><em>„Der Förderpreis hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Kreativität, Innovationsgeist und Können in unserem jungen Handwerk steckt. Diese Initiative stärkt das Bewusstsein für die Bedeutung des Handwerks und motiviert junge Menschen, ihren eingeschlagenen Weg mit Leidenschaft und Zuversicht weiterzugehen.“<\/em><\/p><p>Abschließend waren sich alle drei Partnerorganisationen einig:<\/p><p>„<em>Das Projekt hat auf jeden Fall Wiederholungspotenzial – es könnte der Beginn einer wichtigen Initiativreihe für das junge Handwerk sein, möglicherweise auch über Lana hinaus auf Landesebene<\/em>.<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-fil fr-dib width38"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1516684&mode=T&width=640&height=480&t=1760954632" class="fr-fic fr-fil fr-dib width38" alt="Ein starkes Zeichen für das junge Handwerk – Erfolgreiche Premiere des 1. Förderpreises Junges Handwerk in Lana" title=""><span class="fr-inner"><strong>Handwerk Lana mit SiegerInnen Förderpreis:<\/strong><\/span><\/span><\/span>v.l. Vize-Obmann Handwerk Lana Rupert Kaserer, Obfrau Handwerk Lana Renate Husnelder, 3. Platz Manuel Mairhofer (Gamper Dach), Sieger Franz Bräuning (Steinmetz Höllrigl), Ausschussmitglied Handwerk Lana Christian Winkler, 2. Platz Bianca Günter (Florale Werkstatt), Ausschussmitglieder Werner Gadner und Tanja Breitenberger<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225769678-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>