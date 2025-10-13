<p>Am Samstag, den 18. Oktober ist es endlich soweit: Ab 15:00 Uhr beginnt die neue Eislaufsaison!<\/p><p>Unsere fleißigen Mitglieder der Sektion Eislaufen haben ganze Arbeit geleistet. Sie haben nicht nur in Eigenregie die Banden neu aufgestellt, sondern auch in vielen Nachtstunden die Eisfläche perfekt präpariert.<\/p><p>Ein großes Dankeschön geht auch an die Sektion Stocksport, die am Sonntagabend geholfen hat, das Spielfeld für beide Sportarten einzuzeichnen.<\/p><p>Sportreferent Jürgen Zöggeler dankt den beiden Sektionen des SV Lana für ihren unermüdlichen und ehrenamtlichen Einsatz für unsere Dorfgemeinschaft!<\/p><p>Wir wünschen allen eine erfolgreiche und spaßige Eissaison! Kommt vorbei!<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1515927&mode=T&width=417&height=480&t=1760356858" class="fr-fic fr-fil fr-dib width52" alt="Eröffnung 18.10.2025" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225769065-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>