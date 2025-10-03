<p>Die Marktgemeinde Lana setzt ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität: Ab sofort ist die Ortspolizei mit einem vollelektrischen BMW X1 im Einsatz – leise, emissionsfrei und ressourcenschonend. Das Fahrzeug wurde speziell für die Anforderungen des Streifendienstes angepasst und vereint moderne Technik mit umweltfreundlicher Effizienz.<\/p><p>Bürgermeister Helmut Taber betont: „Die Umstellung unseres Fuhrparks auf Elektromobilität ist ein weiterer Schritt in Richtung Klimaschutz und verantwortungsvolles Handeln. Wir investieren in moderne Lösungen, die sowohl ökologisch als auch praktisch sind.“<\/p><p>Die Einführung des Elektrofahrzeugs ist Teil einer umfassenderen Strategie der Gemeinde, den öffentlichen Fuhrpark schrittweise auf umweltfreundliche Alternativen umzustellen. Damit wird Lana nicht nur ihrer Vorbildfunktion gerecht, sondern gestaltet aktiv die Zukunft mit.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225767393-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>