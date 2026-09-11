<p>Der <strong>Personalausweis in Papierform <\/strong>ist ab dem 3. August 2026 <strong>im Ausland nicht mehr gültig<\/strong>, <strong>auch wenn er noch nicht abgelaufen ist<\/strong>. <\/p><p>Bitte vereinbaren Sie einen Termin für den elektronischen Ausweis bei der zuständigen Botschaft oder in der Heimatgemeinde.<\/p><p>Für Termine in Lana bzw. für Auskünfte steht Ihnen das Meldeamt der Gemeinde Lana gerne zur Verfügung Tel. Nr. <a href="tel:+390473567744">0473 567744<\/a> oder <a href="tel:+390473567747">0473 567747<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225823606-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>