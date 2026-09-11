<p><strong>„Mobility for Everyone – Mobilität für alle“ lautet das Motto der Europäischen Mobilitätswoche 2026, welche auch heuer von 16. bis 22. September stattfindet. Alle BürgerInnen sind eingeladen, sich in der Aktionswoche bewusst mit dem eigenen Mobilitätsverhalten auseinanderzusetzen und bewusst umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225823612-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>