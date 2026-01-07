<p>Die Gemeinde Lana hat zusammen mit den Gemeinden Tscherms, Marling, Meran, Algund, Riffian, Kuens, Tirol und Schenna das Frauennachttaxi eingerichtet. Jede Frau, die mindestens 16 Jahre alt ist und in einer der zehn beteiligten Gemeinden ihren Wohnsitz hat, kann bis zu 52 Mal im Jahr den Frauennachttaxidienst beanspruchen.<\/p><p>Mit 1. Januar 2021 wurde die Abrechnung der Taxi-Gutscheine digitalisiert und damit einfacher gemacht: Die Taxifahrer*innen sind mit einer eigenen App ausgestattet die es ihnen ermöglicht, die Fahrgäste mit ihrer Steuernummer zu registrieren und die Daten (Steuernummer, Betrag der gesamten Fahrt, Dauer und Länge der Strecke, Unterschrift des Fahrgastes) direkt an die zuständige Gemeinde zu senden. <\/p><p>Dort wird der Betrag von 10 € pro Fahrt den Nutzer*innen nach Vorlage der Steuerkarte\/Gesundheitskarte vom zuständigen Personal ausbezahlt.<\/p><p>Ein Frauennachttaxi kann von bis zu vier Frauen gleichzeitig genutzt werden. In diesem Fall wird aber nur ein Gutschein an die letzte Frau ausgehändigt, die das Taxi verlässt.<\/p><p>Die Fahrten des Frauennachttaxis sind nicht mit jenen des <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/Taxi_fuer_Senioren_innen" title="Taxi für Senioren*innen" style="box-sizing: border-box; color: rgb(206, 35, 65); text-decoration: none;">Taxi für Senioren*innen<\/a> kumulierbar. Auch Frauen über 70 können demnach maximal 52 Gutscheine im Jahr einlösen.<\/p><p><br style="box-sizing: border-box;"><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/Buchhaltung_2" title="Buchhaltung" style="box-sizing: border-box; color: rgb(206, 35, 65); text-decoration: none;">Buchhaltung<\/a> der Gemeinde Lana<\/p><p>Terminvereinbarung unter <a href="tel:+390473567724" style="box-sizing: border-box; color: rgb(206, 35, 65); text-decoration: none;">+39 0473 567724<\/a> von 8:00-12:00 Uhr<\/p><h2>Zuständig<\/h2><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/person.aspx?detailonr=225031039-2416&sprache=1">Petra Vorhauser<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225692928-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>