<p>Die Schüler:innen der Mittelschule Lana (2. Klassen) haben sich im Kunstunterricht mit der Kreativitätstechnik „Blackout Poetry“ beschäftigt. Texte traditioneller Weihnachtslieder dienten hierfür als Grundlage. <\/p><p>Der Gemeindeausschuss und einige Schüler:innen haben sich im Dezember zu einer gemeinsamen Begehung der Freiluftgalerie getroffen. Die Ausstellung läuft noch bis einschließlich 7. Januar 2026.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1524569&mode=T&width=640&height=480&t=1766133802" class="fr-fic fr-fil fr-dib width39" alt="Mittelschüler" title=""><\/p><p>Mit freundlicher Unterstützung der Sponsoren: Alperia und Raiffeisen Lana. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225778444-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>