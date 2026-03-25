<p><strong>Am Montag, den 13. April, beginnen die Asphaltierungsarbeiten auf dem Abschnitt der Gampenstraße zwischen dem Kreisverkehr vor dem Untermaiser Bahnhof und dem Kreisverkehr bei der Marlinger Brücke. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Änderungen der Route der Überlandbusse, die stadtauswärts fahren, zu rechnen.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225791283-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>