<section><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225794952-2416&sprache=1">Hier finden Sie die Unterlagen des aktuellen Arbeitsstandes des Gemeindeentwicklungsprogramms<\/a>, welche in der Bürgerversammlung vom 07.04.2026 den anwesenden Bürgern vorgestellt wurden. <\/p><h3><a data-file-modal="openFileModal" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/GetDocument.ashx?cts=1775814921&fileId=1539114&name=Entwicklung&useFlipbook=true%2Ctrue%20und%20Abgrenzung%20des%20Siedlungsgebietes.pdf%20-%20(31MB)" title="Datei für Eintrag: Entwicklung und Abgrenzung des Siedlungsgebietes"><\/a><\/h3><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225794982-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>