<p><strong>832 Frauen haben sich 2024 in Südtirol an eine Beratungsstelle für Frauen in <\/strong><strong>Gewaltsituationen gewandt. Und das sind nur jene Frauen, die diesen Schritt tatsächlich gegangen sind. Rund um den 25. November setzt Lana deshalb ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Rote Stühle sollen im ganzen Dorf zeigen, dass Gewalt keinen Platz hat.<\/strong><\/p><p>Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Der Beirat für Chancengleichheit der Marktgemeinde Lana nimmt diesen Tag zum Anlass, gemeinsam mit der Frauengruppe Lana und vor allem mit den Menschen in unserer Gemeinde ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.<\/p><p>Denn die roten Stühle sollen nicht an einem einzigen Ort stehen. Sie sollen sich über ganz Lana verteilen: vor Häusern und Geschäften, bei Betrieben und Einrichtungen. Dafür braucht es viele Menschen, die mitmachen, einen Stuhl übernehmen und ihm für eine Woche einen sichtbaren Platz geben.<\/p><p>Jeder Stuhl trägt eine Botschaft. Im Mittelpunkt steht die Zahl 832. Sie steht für jene Frauen, die sich laut ASTAT im Jahr 2024 in Südtirol an eine Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen gewandt haben.<\/p><p>Die tatsächliche Zahl der Frauen, die Gewalt erleben, liegt höher, denn längst nicht jede Betroffene sucht Unterstützung oder wendet sich an eine Beratungsstelle.<\/p><p>Die roten Stühle machen damit sichtbar, was im Alltag oft unsichtbar bleibt. Gewalt gegen Frauen findet nicht irgendwo statt. Sie geschieht mitten in unserer Gesellschaft, in Beziehungen, Familien und Nachbarschaften. Eine betroffene Frau kann eine Kollegin sein, eine Freundin, eine Nachbarin oder jemand, dem wir täglich begegnen.<\/p><p>Deshalb sollen die Stühle nicht nur zum Hinschauen auffordern. Sie erinnern daran, dass<\/p><p>Gewalt keine Privatsache ist und dass wir als Gesellschaft Verantwortung tragen: hinschauen, zuhören, nachfragen, ernst nehmen, da sein und Hilfe holen.<\/p><p><strong>Lana macht mit.<\/strong><\/p><p>Bürgerinnen und Bürger, Geschäfte, Betriebe, Vereine, Einrichtungen und Hausgemeinschaften können für die Aktionswoche eine Patenschaft für einen roten Stuhl übernehmen. Wer einen Stuhl abholt, stellt ihn an einem gut sichtbaren Ort auf und trägt während der Aktionswoche dafür Sorge.<\/p><p>So können viele einzelne rote Stühle gemeinsam ein starkes Bild ergeben: mitten in Lana, dort, wo wir leben, arbeiten, einkaufen und einander begegnen.<\/p><p><strong>Färben wir Lana gemeinsam rot und zeigen wir: Gewalt gegen Frauen hat bei uns keinen Platz.<\/strong><\/p><p><strong>Mitmachen ist unkompliziert:<\/strong> <\/p><p>Die Stühle können bis 19. November 2026 über den QR-Code vorgemerkt und am Samstag, 21. November, von 10 bis 12 Uhr vor der Bibliothek am Hofmannplatz abgeholt werden. <\/p><p>Ab dem 26. November können sie dort wieder zurückgegeben werden.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1571727&mode=T&width=640&height=480&t=1794304180" class="fr-fic fr-fil fr-dib width44" alt="gewalt gegen frauen" title=""><\/p><p><strong>HILFE BEI GEWALT<\/strong><\/p><p>Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen – Meran<\/p><p>Grüne Nummer 800 014 008 · rund um die Uhr · Kostenlos und anonym<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1571758&mode=T&width=637&height=480&t=1794308192" class="fr-fic fr-fil fr-dib width45" alt="gewalt an frauen" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225833087-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>