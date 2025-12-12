<p>Im Sinne des Art. 60 Abs. 2 des Landesgesetz Nr. 9\/2018 „Raum und Landschaft“ wird bekanntgegeben: <\/p><p>Bei der nächsten Gemeindeausschusssitzung werden folgende Planungsinstrumente behandelt: <\/p><p><strong>Mischgebiet M1 mit ROV „RESIDENCE THUILE - SCHNATTERPECKSTRASSE" - Genehmigung des Durchführungsplanes - I. Maßnahme (Art. 60 des L.G. Nr. 9 vom 10.07.2018 i.g.F.). <\/strong><\/p><p>Beschlüsse samt Unterlagen werden an der Amtstafel der Gemeinde und im Südtiroler Bürgernetz 30 Tage lang veröffentlicht. <\/p><p>Innerhalb dieser Frist können die Betroffenen bei der Gemeinde ihre Anmerkungen zu den Planentwürfen einbringen. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225770535-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>