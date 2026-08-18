<p>Im Rahmen eines gezielten Reinigungseinsatzes hat das Jugendzentrum Jux die Graffitis bei der Brücke in der Gaul entfernt. Damit wurde ein sichtbares Zeichen für die Pflege und Aufwertung des öffentlichen Raums gesetzt.<\/p><p>Die Säuberungsarbeiten trugen wesentlich dazu bei, das Erscheinungsbild der Brücke und ihres Umfelds zu verbessern. Die zuvor verunstalteten Flächen präsentieren sich nun wieder in einem gepflegten Zustand und fügen sich harmonisch in das Ortsbild ein.<\/p><p>Saubere und gut instand gehaltene öffentliche Bereiche leisten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in der Gemeinde. Durch die Entfernung der Graffitis konnte das Umfeld der Brücke aufgewertet und für Einheimische wie auch Gäste wieder ansprechend gestaltet werden.<\/p><p>Die Gemeinde weist zudem darauf hin, dass das Beschmieren von öffentlichen und privaten Gegenständen\/Bauten eine Straftat darstellt und jedes Vergehen von der Verwaltung weiterhin zur Anzeige gebracht wird.<\/p><p>Die Gemeinde Lana bedankt sich beim Jux und allen Helfern für ihren engagierten Einsatz und die geleistete Arbeit. Solche Initiativen tragen dazu bei, öffentliche Einrichtungen und Plätze langfristig sauber, attraktiv und einladend zu erhalten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225816892-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>