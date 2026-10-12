<p><em>Mit einigen einfachen Kontrollen und Handgriffen lassen sich Haus und Heizung rechtzeitig auf die kalte Jahreszeit vorbereiten. Das sorgt nicht nur für angenehme Wärme, sondern hilft gleichzeitig, unnötige Energieverluste und Heizkosten zu vermeiden.<\/em><\/p><p>Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken. Höchste Zeit, Haus und Heizung auf die kommende Heizsaison vorzubereiten. Mit einigen einfachen Kontrollen und Handgriffen lässt sich dafür sorgen, dass die Wärme dort ankommt, wo sie gebraucht wird, unnötige Energieverluste vermieden werden und die Heizkosten möglichst niedrig bleiben.<\/p><p><strong>Heizung überprüfen<\/strong><\/p><p>Noch bevor die Heizung wieder regelmäßig läuft, lohnt sich ein kurzer Check. Gluckernde oder nur teilweise warme Heizkörper können auf Luft im Heizsystem hinweisen und sollten entlüftet werden. Auch Staub auf und zwischen den Heizkörpern sollte entfernt werden, da er die Wärmeabgabe beeinträchtigen kann. Möbel, Verkleidungen oder lange Vorhänge vor den Heizkörpern erschweren ebenfalls die Wärmeverteilung.<\/p><p><strong>Thermostatköpfe und -ventile testen<\/strong><\/p><p>Nach der Sommerpause sollten auch die Thermostatköpfe und -ventile an den Heizkörpern kontrolliert werden. Dabei kann es vorkommen, dass der kleine Ventilstift über den Sommer feststeckt und sich nicht mehr richtig bewegt. Die Heizung bleibt dann trotz aufgedrehtem Thermostat kalt oder heizt dauerhaft.<\/p><p><strong>Fenster und Türen unter die Lupe nehmen<\/strong><\/p><p>Undichte Fenster und Türen sorgen für Zugluft und unnötige Wärmeverluste. Ob sie noch ausreichend dicht schließen, lässt sich ganz einfach mit dem Blatttest überprüfen: Dazu ein Blatt Papier zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel legen und das Fenster schließen. Lässt sich das Papier anschließend ohne größeren Widerstand herausziehen, ist der Anpressdruck möglicherweise zu gering oder die Dichtung nicht mehr ausreichend intakt. Der Test sollte an mehreren Stellen des Fensters durchgeführt werden. Beschädigte oder spröde Dichtungen sollten ausgetauscht und schlecht schließende Fenster entsprechend nachjustiert werden.<\/p><p><strong>Richtig heizen und lüften<\/strong><\/p><p>Auch das eigene Verhalten beeinflusst den Energieverbrauch. Bereits eine um 1 Grad niedrigere Raumtemperatur kann den Heizenergieverbrauch um rund 6% reduzieren. Statt Fenster über längere Zeit gekippt zu lassen, sollte mehrmals täglich kurz und kräftig gelüftet werden. Als Richtwert reichen meist 5 bis 10 Minuten Stoßlüften.<\/p><p><strong>Kostenlose Energieberatung der Gemeinde Lana<\/strong><\/p><p>Wer weitere Fragen rund ums Energiesparen, Heizen, Sanieren oder zu anderen Energiethemen hat, kann den kostenlosen Energieberatungsdienst der Gemeinde Lana in Anspruch nehmen. Die Anmeldung erfolgt über das Umweltamt der Gemeinde Lana unter Tel. <strong>0473 567731<\/strong> oder per E-Mail an <a href="mailto:melanie.roncador@gemeinde.lana.bz.it">melanie.roncador@gemeinde.lana.bz.it<\/a>.<\/p><p>Wer Haus und Heizung rechtzeitig winterfit macht, schafft damit gute Voraussetzungen für eine behagliche Heizsaison – und kann gleichzeitig Energie und Kosten sparen. <\/p><p><em>Text: Christine Romen, dipl. Energieberaterin, Bildungs- und Energieforum<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225827764-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>