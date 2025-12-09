<p>Mit einfachen Maßnahmen können Bürger:innen Heizkosten senken, Energie sparen und aktiv zum Klimaschutz beitragen.<\/p><p>Die Heizsaison steht vor der Tür – und mit ihr die Chance, Energie, Geld und CO₂ zu sparen. Schon kleine Veränderungen im Alltag machen einen großen Unterschied: Wer seine Raumtemperatur um nur ein Grad senkt, spart bis zu sechs Prozent Heizenergie. Richtiges Lüften – mehrmals täglich kurz und kräftig statt dauerhaft gekippt – verhindert Schimmel und hält die Wärme in den Räumen.<\/p><p>Auch einfache Handgriffe helfen: Heizkörper regelmäßig entlüften, Thermostatventile frei lassen und Türen zu weniger beheizten Räumen geschlossen halten. Dichtungen an Fenstern und Türen prüfen und gegebenenfalls erneuern – das reduziert Zugluft und Wärmeverluste. In der Nacht oder bei längerer Abwesenheit kann die Heizung auf rund 17 Grad abgesenkt werden.<\/p><p>Noch mehr Komfort bieten programmierbare Thermostate oder smarte Heizsysteme, die automatisch für angenehme Temperaturen sorgen und dabei Energie sparen. Wer Rollläden oder Vorhänge abends schließt, hält zusätzlich Wärme im Raum.<\/p><p><strong>Jetzt handeln – gemeinsam sorgen wir dafür, dass es zuhause warm bleibt und die Zukunft nachhaltig.<\/strong><\/p><p>Wer sich tiefergehend informieren oder persönliche Spartipps erhalten möchte, kann das kostenlose Beratungsangebot der Gemeinde Lana nutzen.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Unabhängige Informationen und Beratung für alle Interessierten<\/strong><\/p><p>Weitere Tipps rund ums Energie- und Stromsparen können im Rahmen des kostenlosen Beratungsdienstes der Gemeinde Lana in Erfahrung gebracht werden. Eine Anmeldung für die Beratung ist im Umweltamt der Gemeinde Lana möglich: <\/p><p>E-Mail: <a href="mailto:melanie.roncador@gemeinde.lana.bz.it">melanie.roncador@gemeinde.lana.bz.it<\/a> <\/p><p>Telefon <a href="tel:+390473567731">0473 567731<\/a>.<\/p><p><em>Text: Christine Romen, dipl. Energieberaterin, Bildungs- und Energieforum<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225775877-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>