<p><em>Mit einfachen Maßnahmen lässt sich der Heizenergieverbrauch spürbar senken, ohne auf Wohnkomfort verzichten zu müssen. Bewusstes Heizen, richtiges Lüften und das Vermeiden unnötiger Wärmeverluste helfen dabei, Energie und Kosten zu sparen. Die kostenlose Energieberatung der Gemeinde Lana bietet dazu weitere Informationen und praktische Tipps.<\/em><\/p><p>Die Heizperiode ist bereits in vollem Gange und mit den sinkenden Außentemperaturen steigen auch die Heizkosten. Gerade angesichts der hohen Energiekosten lohnt es sich, den eigenen Heizenergieverbrauch genauer unter die Lupe zu nehmen. Oft reichen schon kleine Veränderungen im Alltag, um Energie und damit Kosten zu sparen – ohne auf Wohnkomfort verzichten zu müssen.<\/p><p>Besonders wichtig ist die richtige Raumtemperatur. In Wohnräumen reichen meist 20 bis 21 Grad aus, im Schlafzimmer darf es etwas kühler sein. Bereits ein Grad weniger spart rund sechs Prozent Heizenergie. Nachts oder bei längerer Abwesenheit empfiehlt es sich, die Temperatur abzusenken. Die Räume sollten dabei jedoch nicht vollständig auskühlen.<\/p><p>Auch richtiges Lüften hilft beim Energiesparen. Statt Fenster dauerhaft gekippt zu lassen, sollten diese mehrmals täglich für wenige Minuten vollständig geöffnet werden. Währenddessen die Heizkörperthermostate zurückdrehen. So wird die verbrauchte Luft ausgetauscht, ohne dass Wände und Möbel stark auskühlen.<\/p><p>Tagsüber sollte die Sonnenwärme möglichst ungehindert in die Räume gelangen. Abends helfen geschlossene Rollläden und Vorhänge, Wärmeverluste zu reduzieren. Heizkörper sollten nicht durch Möbel oder schwere Vorhänge verdeckt werden, damit sich die Wärme gleichmäßig im Raum verteilen kann.<\/p><p>Weitere Einsparmöglichkeiten bieten gut schließende Fenster und Türen. Undichte Stellen lassen sich häufig bereits durch das Nachstellen der Beschläge oder den Austausch alter Dichtungen beheben. Ungewollte Wärmeverluste durch Luftundichtheiten können jedoch auch an anderen Stellen der Gebäudehülle auftreten, beispielsweise bei alten Rollladenkästen, undichten Anschlüssen im Bereich von Fensterbänken oder Balkendurchdringungen in beheizten Dachgeschossen. Auch hier können oft schon kleinere Abdichtungsmaßnahmen helfen, Energieverluste zu reduzieren. Darüber hinaus kann die regelmäßige Kontrolle und richtige Einstellung der Heizungsanlage den Energieverbrauch senken.<\/p><p><strong>Kostenlose Energieberatung der Gemeinde Lana<\/strong><\/p><p>Wer weitere Fragen rund um die Einsparung von Heizenergie oder zu anderen Energiethemen hat, kann den kostenlosen Energieberatungsdienst der Gemeinde Lana in Anspruch nehmen. Die Anmeldung erfolgt über das Umweltamt der Gemeinde Lana unter Tel. 0473 567731 oder per E-Mail an <a href="mailto:melanie.roncador@gemeinde.lana.bz.it">melanie.roncador@gemeinde.lana.bz.it<\/a>.<\/p><p><em>Text: Christine Romen, dipl. Energieberaterin, Bildungs- und Energieforum<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225833457-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>