<p>Mit dem Winter rückt auch die Verantwortung für sichere Gehwege und Dächer näher.<\/p><p>Laut Art. 15 der <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225710145-2416&sprache=1">Ortspolizeiverordnung<\/a> sind Eigentümer, Verwalter und gegebenenfalls Mieter verpflichtet, Schnee und Eis von Dächern zu entfernen, wenn Gefahr für Passant:innen besteht – auch wenn Schneefänge vorhanden sind. <\/p><p>Gefahrenzonen müssen abgesichert und gekennzeichnet werden. Zudem sind Gehsteige und Fußwege vor Gebäuden und Geschäften freizuhalten. <\/p><p>Wichtig: Schnee darf nicht auf öffentliche Grünflächen oder Pflanzen gehäuft werden. Die Gemeinde Lana bittet um Beachtung dieser Regelungen zum Schutz aller.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225770297-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>