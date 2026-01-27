<p>Auch im Jahr 2026 bietet der Verein für Sachwalterschaft wieder kostenlose Erstberatungen in verschiedenen Bezirken Südtirols an. Bürgerinnen und Bürger erhalten Unterstützung bei Fragen zur Beantragung einer Sachwalterschaft sowie zu Aufgaben und Pflichten eines Sachwalters. <\/p><p>Die Beratungen finden nach Terminvereinbarung in den jeweiligen Sozialsprengeln statt. <\/p><p>Weitere Informationen und Kontaktdaten sind im <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225782512-2416&sprache=1">Informationsblatt<\/a> oder unter info@sostegno.bz.it erhältlich.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225782668-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>