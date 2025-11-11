<p>Diese Woche erfolgt die Bio- und Restmüllsammlung im Margarethen-Weg nur eingeschränkt, da die Straße aufgrund von Bauarbeiten aufgerissen ist.<\/p><p>Das Müllfahrzeug kann nur an die Seite bis zum Kiem (Lanegg) fahren, die andere Seite ist nicht erreichbar. Bitte stellen Sie Ihre Müllkübel an die Hauptstraße, damit die Abholung möglich ist.<\/p><p>Die Baustelle soll bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Danke für Ihr Verständnis!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225773090-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>