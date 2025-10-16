<p><strong>Liebe Familien!<\/strong><\/p><p>Mit dem Eintritt Ihres Kindes in einen Kindergarten beginnt für Ihr Kind, aber auch für Sie als Eltern ein neuer Lebensabschnitt. <\/p><p>Um Ihnen erste Informationen zu den deutschsprachigen Landeskindergärten in Lana geben zu können, laden wir Sie zu einem<\/p><p style="text-align: center;"><strong>Informationsabend<\/strong><\/p><p style="text-align: center;">am Montag, 10. November 2025<\/p><p style="text-align: center;">von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr<\/p><p style="text-align: center;"> online über Microsoft Teams.<\/p><p style="text-align: center;"> <img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1516369&mode=T&width=227&height=227&t=1760609043" class="fr-fic fr-dii width34" alt="QR code kiga" title=""> <\/p><p style="text-align: center;">QR-Code zur Teilnahme am Infoabend oder über folgenden Link: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/teams.microsoft.com\/l\/meetup-join\/19%3ameeting_ZjUwNmUyMTgtODQ2OS00NGZlLTliYjYtM2FmZTlkNmY4NzZi%40thread.v2\/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2224faada6-356f-4014-8cbf-aa0911918bfe%22%2c%22Oid%22%3a%226bd3e9fb-9317-447d-8f8d-674178fb5594%22%7d">https:\/\/teams.microsoft.com\/l\/meetup-join\/19%3ameeting_ZjUwNmUyMTgtODQ2OS00NGZlLTliYjYtM2FmZTlkNmY4NzZi%40thread.v2\/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2224faada6-356f-4014-8cbf-aa0911918bfe%22%2c%22Oid%22%3a%226bd3e9fb-9317-447d-8f8d-674178fb5594%22%7d<\/a> <\/p><p><br><\/p><p><strong>An diesem Abend werden folgende Themen besprochen: <\/strong><\/p><p>· Einblick in die Bildungsarbeit der Kindergärten<\/p><p>· Organisation des Kindergartens: Schulkalender, Öffnungszeiten, Einlebe Konzept, …<\/p><p>· Informationen zu den Onlineeinschreibungen<\/p><p><strong>Wir freuen uns auf Ihr Kommen! <\/strong><\/p><p>Die Leiterinnen der Kindergärten von Lana:<\/p><p><strong>Kindergarten St. Peter<\/strong>: Leiter Ilse<\/p><p><strong>Kindergarten Erzherzog Eugen<\/strong>: Gruber Birgit<\/p><p><strong>Kindergarten Laurin<\/strong>: Zerz Kornelia Maria<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1516370&mode=T&width=406&height=480&t=1760609157" class="fr-fic fr-dib width43" alt="kiga" title=""><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225769537-2416&sprache=1">Hier finden Sie den Flyer zum Informationsabend<\/a>. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225769535-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>