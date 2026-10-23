<p>Derzeit gibt es verbreitet Verspätungen bei der Zustellung der Informationsschreiben mit den Zugangsdaten für die Dauerzählung der Bevölkerung. Der Grund dafür sind logistische Schwierigkeiten beim Zustellungsunternehmen, das vom Nationalinstitut für Statistik (ISTAT) beauftragt wurde. An der Dauerzählung nimmt nur eine Stichprobe an Haushalten teil, welche an der Zählung teilnehmen müssen.<\/p><p>Wie können Sie überprüfen, ob Ihr Haushalt Teil der Stichprobe ist? Rufen Sie dazu die gebührenfreie Nummer 1510 an (MoSa, 09:0021:00 Uhr) oder überprüfen Sie Ihr PEC-Postfach oder die App IO. Bis zum Eintreffen des Informationsschreibens können Sie den Fragebogen bereits beantworten:<\/p><p>- online mit elektronischem Personalausweis oder SPID: Steigen Sie in die Website <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/raccoltadati.istat.it\/questionario\/">https:\/\/raccoltadati.istat.it\/questionario\/<\/a> ein, beantworten Sie den Fragebogen und laden Sie Ausfüllbestätigung herunter.<\/p><p>- am Bürgerschalter Ihrer Gemeinde: Begeben Sie sich dorthin bzw. kontaktieren Sie sie telefonisch (Telefonnummer, Öffnungszeiten und E-Mail-Adresse angeben).<\/p>