<p>Auch heuer sind unsere Mitarbeiter wieder im gesamten Gemeindegebiet unterwegs, um die Zählerstände der Trinkwasserzähler abzulesen.<\/p><p>Sollten wir Sie nicht antreffen, hinterlassen wir eine Mitteilung. In diesem Fall genügt ein kurzer Anruf beim Steueramt unter <a href="tel:+390473567732"><strong>0473 567732<\/strong><\/a>, um uns Ihren Zählerstand mitzuteilen.<\/p><p>Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Mithilfe!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225829665-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>