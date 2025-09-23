<p>Ein voller Erfolg war die Jubiläumsausgabe der<strong> 5. Radschnitzeljagd <\/strong>in Lana am Sonntag, den 21. September 2025. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche hieß es erneut: „Auf die Räder, fertig, los!“. Hunderte Radler:innen machten sich bei bestem Herbstwetter auf den Weg zu den zehn Stationen in und um Lana.<\/p><p>Der Tag begann mit der <strong>feierlichen Fahrradsegnung <\/strong>nach der Heiligen Messe an der Kreuzkirche. Anschließend schwangen sich die Teilnehmenden in den Sattel und begaben sich zu den abwechslungsreichen Stempelstationen. Dort warteten spannende Quizfragen, Geschicklichkeitsprüfungen und kleine Überraschungen auf die Radler*innen.<\/p><p>Im Rahmen der Radschnitzeljagd fand zudem die feierliche <strong>Preisverteilung der Aktion „Lana radlt zum Einkaufen“ <\/strong>statt. Diese gemeinsame Initiative der Marktgemeinde Lana und der Kaufleute Lana hatte auch 2025 wieder zahlreiche Bürger:innen motiviert, zwischen Mai und Mitte September mit dem Fahrrad bei einem der rund 50 teilnehmenden Betriebe einzukaufen. „Mit der Aktion möchten wir ein Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen und gleichzeitig den lokalen Handel stärken“, betonten Gemeindereferent Jürgen Zöggeler und der Obmann der Lananer Kaufleute Magnus Fuchsberger.<\/p><p>Hier die <strong>Gewinner <\/strong>von Lana radlt zum Einkaufen 2025 alphabetisch aufgelistet:<\/p><p>Bonell Ulrike, Burger Franzi, Fliri Verena, Gander Hildegard, Ganthaler Margit, Ganthaler Margit, Gehrings Peter, Gerstgrasser Elisabeth, Knoll Monika, Königsrainer Petra, Luiprecht Gudrun, Moser Maria, Moser Martha, Pierleoni Giorgia, Ragginer Michaela, Schwienbacher Leo, Stebnitchi Maria, Tumpfer Eva Maria, Weiss Rosa und Zuech Birgit.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1512545&mode=T&width=640&height=480&t=1758627745&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Gewinner Lana radlt zum Einkaufen 2025"><\/p><p>Den <strong>Höhepunkt <\/strong>des Tages bildete die<strong> große Verlosung <\/strong>unter den über 700 Teilnehmern <strong>im Kapuzinergarten, <\/strong>bei der viele Preise an die fleißigen Radler:innen übergeben wurden.<\/p><p>Hier die <strong>Gewinner <\/strong>der 5. Radschnitzeljagd laut Nennung bei der Verlosung:<\/p><p>Giaccomo Brancato Jannik, Mair Elenor, Holzner Alina, kohera Katarina, Schnitzer Matthias, Pichler Niklas, Plunger Theo, Kröss Alexander, Bernard Arniu, Margesin Anton, Schwienbacher Jürgen, Pernthaler Christoph, Gamper Frieda, Ungerer Levi, Parigger Moritz, Gruber Fabian, Klotz Lukas, Laner Daniel, Lochmann Christian, Gamper Dunja, Obkircher Johannes, Valentini Daniele Liam, Nagele Andreas, Taferner Sara, Liquori Valentina, Reiterer Veronika, Müller Patrick, Plunger Helmut, Rejan Mera, Ladurner Andreas, Messner Alexander, Staffler Alexander, Knollseisen Ines, Mutas Adem, Unterholzner Leon, Ulbricht Max, Knoll Emma, Unterholzner Monika, Tscholl Hanna, Ilmer Fritz, Aleo Mattia, Domenico, Unterholzner Petra, Gasser Linda, Gufler Zoe, Moser Maria, Rosa Sagmeister, Theo Bierbauer, Hugo Wenin, Egger Charlotte, Portaro Kilian, Gabrieli Mila, Andreis Gabriel und Pechlaner Mick.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1512547&mode=T&width=640&height=480&t=1758627797&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Gewinnerinnen 5. Radschnitzeljagd"><\/p><p>Alle Gewinner, die ihren Preis bei der Veranstaltung noch nicht abgeholt haben, werden kontaktiert.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225762770-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>