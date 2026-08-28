<p>Der Kinder- und Jugendgemeinderat startet in ein neues Amtsjahr und ermöglicht es den jungen Bürgerinnen und Bürgern, ihre Vorschläge und Ideen für ein erfolgreiches Miteinander in den Mittelpunkt zu stellen.<\/p><p>Der Lananer Kinder- und Jugendgemeinderat blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem einige Projekte, darunter ein Tauschmarkt und eine Baumpflanzaktion, verwirklicht werden konnten. Heuer wird bereits zum dritten Mal gewählt. Gesucht werden motivierte Schülerinnen und Schüler, die gemeinsam Ideen und Projekte für ihre Gemeinde sammeln. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen ab der 4. Grundschulklasse bis zur 3. Mittelschulklasse.<\/p><p>Das Projekt wird vollständig durch den Jugenddienst Lana Tisens, das JUX und die Jugendreferentin Valentina Andreis begleitet.<\/p><p>Die Gemeinde bedankt sich für den Einsatz und die Begeisterung der bisherigen Kinder- und Jugendgemeinderätinnen und -räte und ist gespannt auf neue Projekte und Initiativen, die auf eine gemeinsame Umsetzung warten!<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1558675&mode=T&width=640&height=480&t=1787141878" class="fr-fic fr-fil fr-dib width95" alt="kinder- und jugendgemeinderat" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225818474-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>