<p>Der Kinder- und Jugendpreis der Gemeinde Lana ist eine Auszeichnung für das junge Ehrenamt, um die herausragenden Leistungen und das Engagement junger Menschen in gemeinnützigen Tätigkeiten zu würdigen. <\/p><p>Junge Ehrenamtliche leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft, sei es durch die Unterstützung sozialer Projekte, die Förderung von Gemeinschaftsinitiativen oder den Einsatz für benachteiligte Gruppen. Solche Auszeichnungen sollen ihre oft unbeachtete Arbeit sichtbar machen, ihnen Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen und andere junge Menschen motivieren, sich ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren. Zudem fördern diese Ehrungen das gesellschaftliche Bewusstsein für die Bedeutung des Ehrenamts und stärken den sozialen Zusammenhalt.<\/p><p>Der Kinder- und Jugendpreis ist ein Junglöwe-Wanderpokal, welcher beim traditionellem Neujahrsempfang der Gemeinde Lana von den Vorjahressieger:innen weitergegeben wird.<\/p><p><strong>Bewertungskriterien<\/strong><\/p><p>Durch diese Kriterien wird sichergestellt, dass die Auszeichnung an junge Menschen geht, die sich durch Eigeninitiative und freiwilliges Engagement in besonderer Weise für das Wohl anderer einsetzen und somit einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten.<\/p><p>1. Eigeninitiative<\/p><p>• Bewertung, wie stark die nominierte Person aus eigener Motivation heraus handelt.<\/p><p>• Berücksichtigung der Originalität und Kreativität der Initiativen.<\/p><p>• Gewichtung der Selbstständigkeit bei der Umsetzung von Projekten oder Aufgaben.<\/p><p>2. Freiwilligkeit<\/p><p>• Bewertung der Freiwilligkeit des Engagements, ohne monetäre Anreize oder Verpflichtungen.<\/p><p>• Einschätzung des Zeitaufwands und der Bereitschaft, Freizeit für ehrenamtliche Tätigkeiten zu opfern.<\/p><p>3. Einsatz zugunsten Dritter, der Gesellschaft<\/p><p>• Bewertung des direkten Nutzens und der positiven Auswirkungen des Engagements auf Einzelpersonen oder die Gesellschaft.<\/p><p>•Keine Berücksichtigung von Aktivitäten, die ausschließlich die Teilnahme an Benefizveranstaltungen, Rennen oder ähnlichen Events umfasst.<\/p><p>4. Einmalige Aktion im Bezugsjahr oder kontinuierlicher Einsatz\/Engagement<\/p><p>• Berücksichtigung sowohl von einmaligen, besonders beeindruckenden Aktionen im Bezugsjahr als auch von kontinuierlichem Engagement über einen längeren Zeitraum.<\/p><p>• Bewertung der Nachhaltigkeit und langfristigen Wirkung der ehrenamtlichen Tätigkeiten.<\/p><p>5. Junge Menschen bis 25 Jahre mit Bezug zu Lana (keine Gruppen, Organisationen)<\/p><p>• Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen im Alter von bis zu 25 Jahren, die einen direkten Bezug zu Lana haben (Wohnort, Schule, Arbeitsplatz, Ort der Umsetzung des Projekts etc.).<\/p><p>• Keine Berücksichtigung von Gruppen oder Organisationen, um die individuelle Leistung und das persönliche Engagement hervorzuheben.<\/p><p><strong>Kommission<\/strong><\/p><p>Bürgermeister Helmut Taber<\/p><p>Referentin Valentina Andreis<\/p><p>Florian Ploner vom JUX Lana<\/p><p>Lea Mair vom Jugenddienst Lana-Tisens<\/p><p><strong>Nominierungen 2025<\/strong><\/p><p>Vorschläge für den Kinder- und Jugendpreis 2025 können innerhalb Freitag, 14. November 2025 über das <a href="https:\/\/forms.office.com\/e\/jBSYdUkgcE?origin=lprLink">Online Formular<\/a> eingereicht werden. <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/forms.office.com\/e\/jBSYdUkgcE"><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225693052-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>