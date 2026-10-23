<p>Der Kinder- und Jugendpreis der Gemeinde Lana ist eine Auszeichnung für das junge Ehrenamt, um die herausragenden Leistungen und das Engagement junger Menschen in gemeinnützigen Tätigkeiten zu würdigen. <\/p><p>Junge Ehrenamtliche leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft, sei es durch die Unterstützung sozialer Projekte, die Förderung von Gemeinschaftsinitiativen oder den Einsatz für benachteiligte Gruppen. Solche Auszeichnungen sollen ihre oft unbeachtete Arbeit sichtbar machen, ihnen Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen und andere junge Menschen motivieren, sich ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren. Zudem fördern diese Ehrungen das gesellschaftliche Bewusstsein für die Bedeutung des Ehrenamts und stärken den sozialen Zusammenhalt.<\/p><p>Der Kinder- und Jugendpreis ist ein Junglöwe-Wanderpokal, welcher beim traditionellem Neujahrsempfang, dieses Mal am 8. Januar 2027 vom Vorjahressieger weitergegeben wird.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225829851-2416&sprache=1" data-detailonr="225829851">Hier finden Sie die Bewertungskriterien und alle weiteren Informationen.<\/a> <\/p><p>Vorschläge für den Kinder- und Jugendpreis 2026 können <strong>innerhalb Freitag, 27. November 2026<\/strong> über das <a href="https:\/\/forms.cloud.microsoft\/e\/gR8fvg8Um0?origin=lprLink" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Online Formular<\/a> eingereicht werden. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225693052-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>