<p>Für viele Kinder, Familien und Mitarbeiterinnen war der 18. November 2026 ein besonderer Tag: Der Kindergarten Völlan feierte sein 30-jähriges Bestehen.<\/p><p>Seit drei Jahrzehnten ist der Kindergarten ein Ort voller Lachen, Spielen, Lernen und unzähliger schöner Kindheitserinnerungen. Aus diesem Anlass waren die Kinder zu einem gemeinsamen Geburtstagsfrühstück eingeladen. Für große Begeisterung sorgte anschließend das Steigenlassen der bunten Luftballons, die sich auf den Weg in den Himmel machten.<\/p><p>Nun bleibt die spannende Frage, wohin die Ballons geflogen sind und wo sie gelandet sind. Vielleicht erreicht den Kindergarten ja noch die eine oder andere Nachricht von ihrem Zielort. Die Feier wird den Kindern und dem Team jedenfalls noch lange in schöner Erinnerung bleiben.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1574278&mode=T&width=640&height=480&t=1795705711" class="fr-fic fr-fil fr-dib width66" alt="kuchen" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1574277&mode=T&width=640&height=480&t=1795705697" class="fr-fic fr-fil fr-dib width66" alt="Frühstück" title=""><\/p><p>Im Bild v.l.n.r.: Helene Lochmann, Alois Kofler, Bürgermeister Helmut Taber, Direktorin Silke Schullian, Horst Margesin und Rosi Kröss. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225835465-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>