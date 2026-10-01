<p>In der Gemeinde Lana gibt es 4 Kindertagesstätten mit jeweils 15 – 20 Plätzen für Kleinkinder zwischen 0 und 3 Jahren. Um die Vergabe der Plätze für alle vier Kindertagesstätten zu vereinheitlichen und zu verbessern, gibt es seit 2023 eine einheitliche Vorgehensweise. <\/p><p>Die Einschreibung in die Kindertagesstätte in Lana erfolgt direkt beim Betreiber der Kindertagesstätte. Die Zulassung erfolgt aufgrund einer Rangordnung mit Punkten laut Kriterien der Autonome Provinz Bozen. Diese Rangordnung wird drei Mal jährlich aktualisiert.<\/p><p>Alle vier Lananer Kindertagesstätten erstellen die Rangordnung für die Zuweisung der Plätze zur selben Zeit und in Abstimmung mit der Gemeinde. Dadurch können die Plätze schneller vergeben und Mehrfachanmeldungen effizienter verwaltet werden.<\/p><p>Kleinkinder, welche innerhalb 31.12. angemeldet werden, kommen auf die erste Rangordnung. Kinder, welche nach dem 31.12. angemeldet werden, können erst bei der Aktualisierung der Rangordnung berücksichtigt werden.<\/p><p>Eltern sollen sich frühzeitig überlegen, ob sie Bedarf an Kleinkindbetreuung haben. Zusätzlich zu den Kindertagesstätten gibt es die Möglichkeit das Kind bei einer Tagesmutter betreuen zu lassen. Folgende Sozialgenossenschaften vermitteln Tagesmütter: Sozialgenossenschaft Tagesmütter und Sozialgenossenschaft "Mit Bäuerinnen lernen - wachsen - leben".<\/p><p>Die Familien haben die Möglichkeit sich bei den Betreibern der Kindertagesstätten vor Ort und den verschiedenen Sozialgenossenschaften über das Betreuungsangebot zu informieren.<\/p><p>In Lana sind folgende Kitas tätig:<\/p><ol><li>Kitas Lana (Betreiber: Sozialgenossenschaft Tagesmütter), Erzherzog Eugen Straße 4, <a href="https:\/\/www.tagesmutter-bz.it\/de\/">https:\/\/www.tagesmutter-bz.it\/de\/<\/a> <a href="tel:+393452699263">+39 345 2699263<\/a> <a href="mailto:kitas-lana@tagesmutter-bz.it">kitas-lana@tagesmutter-bz.it<\/a><\/li><li>Kita Biene Maya (Betreiber. Sozialgenossenschaft Popele), Industriestraße 1\/5, <a href="http:\/\/www.popele.it\/index.php\/de\/biene-maya-de">http:\/\/www.popele.it\/index.php\/de\/biene-maya-de<\/a> <a href="tel:+390473563337">+39 0473 563337<\/a> <a href="mailto:info@popele.it">info@popele.it<\/a><\/li><li>Kita Villa Koala (Betreiber: Sozialgenossenschaft Paideias), Goldeggstraße 2\/A, <a href="https:\/\/www.paideias.it">https:\/\/www.paideias.it<\/a> , <a href="tel:+393284067847">+39 328 4067847<\/a>, <a href="mailto:info@paideias.it" title="">info@paideias.it<\/a><\/li><li>Kita Villa Dino (Betreiber: Sozialgenossenschaft Paideias), Andreas-Hofer-Str. 38, <a href="https:\/\/eur06.safelinks.protection.outlook.com\/?url=https%3A%2F%2Fwww.paideias.it%2F&data=05%7C02%7Ccabinett365%40gemeinde.lana.bz.it%7C4fc86aa6905a4a66ccc808df1ed61f1c%7C9f17b076a52e492eb7388f48a471dd0d%7C1%7C0%7C639263577135560814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hhnbg0U%2BmVn9FGDzN6eD26YHJKGZgQaV1J4%2FwHUBTcs%3D&reserved=0">https:\/\/www.paideias.it<\/a> , <a href="tel:+393284067847">+39 328 4067847<\/a>, <a href="mailto:info@paideias.it">info@paideias.it<\/a><\/li><\/ol><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225752261&sprache=1&menuonr=225001520&noseo=1">Kindertagesstätten Lana<\/a><\/p><p><br><\/p><p><strong>Kontakt<\/strong><\/p><p>Gemeindereferentin <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/Verwaltung\/Politiker\/Andreis_Valentina">Valentina Andreis<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/Verwaltung\/Verwaltungspersonal\/Perkmann_Angelika">Angelika Perkmann<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225483664-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>