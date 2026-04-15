<p>Wildblumenwiesen sind wertvolle Lebensräume für Insekten und Vögel. In einer kompakten Anleitung erklärt das Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol, worauf es bei Aussaat, Pflege und Mahd ankommt.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225795688-2416&sprache=1">Hier informieren und einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten.<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225795692-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>