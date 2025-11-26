<p>Die Marktgemeinde Lana ordnet am <strong>Freitag, 5.12.2025 von 16:30 bis 19:00 Uhr<\/strong> die zeitweilige Sperrung der Boznerstraße, Tribusplatz, Andreas-Hofer-Straße, Maria-Hilf-Straße bis zum Kreisverkehr „Gampen“ sowie der Johann-Kravogl-Straße an. <\/p><p>Die Straßen werden je nach Fortschreiten des Umzugs wieder geöffnet.<\/p><p>Siehe Anordnung des Bürgermeisters Nr. 180\/2025 auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel">Amtstafel<\/a>. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225775625-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>