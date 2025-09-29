<p>Am Dienstag, 23. September wurde am Rathausplatz in Lana feierlich eine Olympioniken-Tafel zu Ehren von Armin Zöggeler enthüllt. Der vielfache Olympiamedaillengewinner im Rennrodeln zählt zu den erfolgreichsten Wintersportlern Südtirols und ist nun auch in seiner Heimatgemeinde sichtbar gewürdigt.<\/p><p>Die Initiative geht vom Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) und dem Südtiroler Gemeindenverband aus, die in Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Antholz ehemalige Medaillengewinner:innen mit eigens gestalteten Tafeln ehren. Insgesamt werden in 32 Südtiroler Gemeinden solche Tafeln aufgestellt – den Auftakt machte St. Ulrich am 22. August.<\/p><p>Bei der Enthüllung in Lana begrüßte Sportreferent Jürgen Zöggeler die Anwesenden und richtete persönliche Worte an Armin Zöggeler. Bürgermeister Helmut Taber, sowie Doris Staffler in ihrer Funktion als Vize-Obfrau des VSS sprachen ein Grußwort, ebenso wie Landtagsabgeordneter Harald Stauder, der die Grüße von Sportlandesrat Peter Brunner überbrachte.<\/p><p>Mit über 300 Südtiroler Athletinnen und Athleten, die bisher an Olympischen und Paralympischen Spielen teilgenommen haben – davon 66 mit Medaillenerfolgen – unterstreicht Südtirol seine Rolle als echtes Sportland.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1513309&mode=T&width=640&height=480&t=1758885585" class="fr-fic fr-fil fr-dib width72" alt="Olympioniken-Tafel" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225766447-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>