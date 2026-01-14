<p>Am Montagabend wurde der Titel „Manager des Jahres 2025“ offiziell vergeben. Ulrich Wallnöfer und Günther Hölzl, die Gründer von <em>Pur Südtirol<\/em>, wurden im Rahmen des Unternehmerempfanges für ihre unternehmerischen Leistungen ausgezeichnet.<\/p><p>Ihr Unternehmen Purnamh GmbH Società Benefit mit Sitz in Lana verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit verantwortungsvollem und nachhaltigem Handeln. Diese Kombination wurde von der Jury besonders hervorgehoben.<\/p><p>Der Wirtschaftsreferent Jürgen Zöggeler gratuliert im Namen der gesamten Gemeinde Lana herzlich zu dieser besonderen Anerkennung und würdigt die unternehmerische Vorbildfunktion der beiden Preisträger.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1527076&mode=T&width=640&height=480&t=1768386542" class="fr-fic fr-fil fr-dib width64" alt="Manager des Jahres 2025" title=""><\/p><p>Im Bild: Günther Hölzl, Burkhard Pohl (Preisträger "Ein Leben für die Wirtschaft") und Ulrich Wallnöfer. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225781149-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>