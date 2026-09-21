<p>Am Sonntag, den 20. September 2026, fand in der KlimaGemeinde Lana die mittlerweile 6. Radschnitzeljagd statt. Insgesamt 683 kleine und große Radler*innen nutzten die Gelegenheit, Lana auf zwei Rädern zu erkunden und bei den verschiedenen Stempelstationen Punkte für die abschließende Verlosung zu sammeln. Die Veranstaltung stand dabei ganz im Zeichen von Bewegung, gemeinschaftlichem Erlebnis und nachhaltiger Mobilität.<\/p><p>Der Tag begann bereits gegen 9.45 Uhr mit der Fahrradsegnung nach der Heiligen Messe an der Kreuzkirche. Anschließend machten sich die Teilnehmer*innen auf den Weg. Von 10.00 bis 15.30 Uhr waren die Stempelstellen besetzt. Wie bei der Radschnitzeljagd gewohnt, ging es dabei nicht um Schnelligkeit: Die Veranstaltung war kein Rennen, sondern lud dazu ein, Lana gemütlich mit dem Fahrrad zu entdecken.<\/p><p>Wer an der abschließenden Verlosung teilnehmen wollte, musste mindestens acht Stempel sammeln und die Stempelkarte bis spätestens 15.30 Uhr abgeben. Den Abschluss des gemeinsamen Radtages bildete die Verlosung in der Gaul, bei der sich die Teilnehmer*innen über mehr als 100 Preise freuen konnten. Die Hauptpreise (Einkaufsgutscheine von 100 bzw. 50 Euro) gingen an Clara Bauer, Christoph Klotz, Benjamin Mair und Ferdinand Mair.<\/p><p>Auch die jüngsten Radler*innen waren wieder mit dabei. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren konnten in Begleitung ihrer Eltern oder einer Aufsichtsperson teilnehmen. Der älteste Teilnehmer war über 90. Die kostenlose Veranstaltung richtete sich damit bewusst an alle Generationen und bot eine unkomplizierte Möglichkeit, Bewegung, Freizeit und das Entdecken des eigenen Ortes miteinander zu verbinden.<\/p><p>Mit der Radschnitzeljagd setzt die Marktgemeinde Lana erneut ein Zeichen für das Fahrrad als alltagstaugliches und umweltfreundliches Verkehrsmittel. Als KlimaGemeinde misst Lana dem Klimaschutz und der Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen besondere Bedeutung bei. Die Radschnitzeljagd ist damit auch eine konkrete Gelegenheit, die Bevölkerung für das Fahrrad im Alltag zu sensibilisieren und gleichzeitig zu zeigen, dass nachhaltige Mobilität Spaß machen und Menschen zusammenbringen kann.<\/p><p>Die Marktgemeinde Lana bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen sowie bei allen Helfer:innen und Beteiligten, die zum Gelingen der 6. Radschnitzeljagd beigetragen haben.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1563374&mode=T&width=640&height=480&t=1789985223" class="fr-fil fr-dib width66" alt="RSJ" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1563339&mode=T&width=640&height=480&t=1789982874" class="fr-fil fr-dib width66" alt="6. RSJ 2" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1563342&mode=T&width=640&height=480&t=1789982920" class="fr-fil fr-dib width66" alt="6. RSJ 4" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1563343&mode=T&width=640&height=480&t=1789982946" class="fr-fil fr-dib width66" alt="6. RSJ 5" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1563345&mode=T&width=640&height=480&t=1789982959" class="fr-fil fr-dib width66" alt="6. RSJ 6" title=""><\/p><p>Im Bild v.l.n.r.: Bürgermeister Helmut Taber, die Gewinner der Hauptpreise Ferdinand Mair, Benjamin Mair, Christoph Klotz und Clara Bauer, und Gemeindereferent Jürgen Zöggeler. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225824966-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>