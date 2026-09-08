<p>Den ganzen Sommer über hieß es in Lana: rauf aufs Rad und ab ins Schwimmbad. Mit der Preisverlosung am 29. August im Lido Lana ging die Aktion „Mit dem Rad ins Bad“ nun erfolgreich zu Ende. <strong>Knapp 150 vollständig ausgefüllte Stempelkarten<\/strong> landeten bis zum Aktionsende in der Sammelbox und nahmen an der Verlosung teil.<\/p><p>Die Idee hinter der Aktion war einfach: Wer zwischen 1. Mai und 29. August mit dem Fahrrad ins Lido Lana kam und an der Kassa seinen Helm vorzeigte, erhielt einen Stempel. Mit jeder vollständig ausgefüllten Stempelkarte konnte man an der abschließenden Verlosung teilnehmen. Damit verband die Initiative Bewegung und Badespaß mit einem konkreten Anreiz, für kurze Wege auf das Fahrrad umzusteigen.<\/p><p>Bei der Verlosung am 29. August durften sich die Gewinnerinnen und Gewinner unter anderem über <strong>Saisonkarten für das Lido Lana für 2027<\/strong> freuen.<\/p><p>„Wir freuen uns, dass so viele Badegäste im Sommer das Fahrrad genutzt haben. Die Aktion zeigt, dass klimafreundliche Mobilität unkompliziert in den Alltag integriert werden kann”, so der zuständige Gemeindereferent Jürgen Zöggeler.<\/p><p>„Mit dem Rad ins Bad“ ist eine gemeinsame Aktion der <strong>Klimagemeinde Lana, der Umweltgruppe Etschtal, der Radlinitiative Lana FIAB – STAA und des Lido Lana<\/strong>. Gemeinsam möchten die Partner dazu beitragen, das Fahrrad als praktisches, gesundes und klimafreundliches Verkehrsmittel für alltägliche Wege stärker ins Bewusstsein zu rücken.<\/p><p>Die Klimagemeinde Lana bedankt sich bei allen, die mitgeradelt und Stempel gesammelt haben, sowie bei den beteiligten Partnern für die Zusammenarbeit. Auch wenn die Verlosung den offiziellen Schlusspunkt der Aktion bildet, bleibt die Einladung bestehen: <strong>Für den Weg ins Schwimmbad und für viele andere kurze Strecken ist das Fahrrad auch ohne Gewinnspiel eine gute Wahl.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225821157-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>