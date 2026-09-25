<p>Mit tiefer Betroffenheit und großer Dankbarkeit nimmt die Marktgemeinde Lana Abschied von Helmut Kopp, dem langjährigen Bürgermeister von Telfs, Ehrenbürger, Ehrenring- und Ehrenzeichenträger seiner Heimatgemeinde sowie Träger des Ehrenzeichens der Marktgemeinde Lana. Über drei Jahrzehnte hinweg, von 1974 bis 2004, prägte er die Entwicklung der Marktgemeinde Telfs wie kaum eine andere Persönlichkeit.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1563891&mode=T&width=640&height=480&t=1790164561" class="fr-fic width27 fr-dib" alt="Helmut Kopp" title=""><\/p><p>Für die Bürgerinnen und Bürger von Lana bleibt sein Name jedoch auch untrennbar mit einem besonderen Kapitel unserer Gemeindegeschichte verbunden: Gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister von Lana, Franz Lösch, begründete er die Städtepartnerschaft zwischen Lana und Telfs. Aus einer politischen Initiative entstand eine lebendige Freundschaft zwischen zwei Gemeinden, die über Jahrzehnte hinweg durch persönliche Begegnungen, Vereinskontakte, kulturellen Austausch und gegenseitige Wertschätzung gewachsen ist. Dieses Vermächtnis wirkt bis heute fort und verbindet die Menschen beider Gemeinden über Landesgrenzen hinweg.<\/p><p>Helmut Kopp war ein Bürgermeister mit Weitblick, Tatkraft und außergewöhnlichem Gespür für die Anliegen der Menschen. Sein politisches Wirken war geprägt von Mut, Verhandlungsgeschick und der Fähigkeit, große Visionen in konkrete Projekte umzusetzen. Unter seiner Führung entwickelte sich Telfs zu einem wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Zentrum der Region.<\/p><p>Bei all seinen Erfolgen blieb er stets ein Mensch mit Herz. Sein ausgeprägtes soziales Engagement, seine Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie seine besondere Aufmerksamkeit für Menschen, die Unterstützung brauchten, zeichneten ihn ebenso aus wie seine tiefe Verbundenheit mit seiner Heimat.<\/p><p>Die Marktgemeinde Lana verliert mit Helmut Kopp einen geschätzten Ehrenzeichenträger, einen Brückenbauer zwischen Gemeinden und Regionen sowie einen Mitgestalter einer Partnerschaft, die bis heute von gegenseitigem Respekt und Freundschaft getragen wird.<\/p><p>Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Gattin Bella, seinen Kindern, Enkeln und Urenkeln sowie allen Angehörigen und Wegbegleitern.<\/p><p>Die Marktgemeinde Lana wird Helmut Kopp ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren. Sein Wirken und sein Einsatz für die Freundschaft zwischen Telfs und Lana werden unvergessen bleiben.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225825765-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>