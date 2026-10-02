<p>Aufgrund von Fräs- und Asphaltierungsarbeiten wird die LS 101 in der Industriezone Lana zwischen km 0,100 und km 0,800 von <strong>5. bis 8. Oktober 2026<\/strong>, jeweils <strong>nachts von 20.00 bis 06.00 Uhr<\/strong>, für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird vor Ort ausgeschildert. Die Durchfahrt für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge bleibt gewährleistet.<\/p><p>Siehe Anordnung Nr. – n. 12.2\/23.03\/105 vom – del 29.09.2026 - Straßendienst Burggrafenamt 12.2<\/p><p>Tel.0473 56 36 34<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225827090-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>