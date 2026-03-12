<p>Die Marktgemeinde Lana informiert, dass vom <strong>16. bis 18. März 2026<\/strong> mehrere Straßen aufgrund von <strong>Asphaltierungsarbeiten<\/strong> zeitweise gesperrt werden. <\/p><p>Die Arbeiten finden überwiegend <strong>nachts zwischen 20 und 5 Uhr<\/strong> statt, um den Verkehr tagsüber nicht zu beeinträchtigen.<\/p><p>Betroffen sind unter anderem:<\/p><ul type="disc"><li><strong>Kreisverkehr Max Valier in der Meraner Straße<\/strong>: nachts teilweise gesperrt. Es gilt alternierender Einbahnverkehr und Verkehrsregelung durch Einweiser, ab 22 Uhr mit Ampelregelung.<\/li><li><strong>Defreggerstraße, Tschermserweg und Villenerweg<\/strong>: nachts wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Es gilt alternierender Einbahnverkehr geregelt durch Einweiser und ganztägiges Parkverbot.<\/li><li><strong>Asphaltierungsarbeiten in der Nacht<\/strong>: Wegen des hohen Verkehrsaufkommens sind Arbeiten am Tag nicht möglich. Die Lärmbelastung muss durch technische und organisatorische Maßnahmen so gering wie möglich gehalten werden.<\/li><\/ul><p>Siehe Anordnungen des Bürgermeisters Nr. 031\/2026, 032\/2026 und 033\/2026 auf der <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel">Amtstafel<\/a>. <\/p><p><span style="font-family:Calibri;\nfont-size:11.0pt;"><\/span><\/p><p>Die Gemeinde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Aufmerksamkeit und Verständnis.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225789481-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>