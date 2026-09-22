<p>Wegen Asphaltierungsarbeiten gilt <strong>bis 30.09.2026 nachts,<\/strong> <strong>jeweils von 19.00 bis 05.00 Uhr<\/strong>, eine teilweise Straßensperre mit wechselnder Einbahnregelung in der Meraner Straße ab Kreuzung Braunsbergweg in Richtung Ultner Straße, in der Ultner Straße ab dem Kreisverkehr bis zur Kreuzung mit dem Villenerweg.<\/p><p>Die ausführende Firma ist für die Beschilderung, Verkehrsregelung und die Sicherheit der Fußgänger verantwortlich.<\/p><p>Siehe Anordnung des Bürgermeisters Nr. 145\/2026 auf der <span style="font-family:Calibri;font-size:11.0pt;"><\/span><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/de\/amtstafel"><span style='font-family: "open sans"; font-size: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;'>Amtstafel<\/span><\/a><span style="font-family:Calibri;font-size:11.0pt;">. <\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225825599-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>