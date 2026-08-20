<p>Am 7. Juni 2026 wurde in der Naherholungszone Falschauer ein neuer „Skills Park“ für Mountainbiker eröffnet. Er entstand im Rahmen des Maturaprojekts des 19-jährigen Lukas Frizzi aus Lana.<\/p><p>„Am Tag der Einweihung war ich überwältigt von der großen Resonanz. Zu sehen, wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Park nutzen und Freude daran haben, war ein ganz besonderer Moment“, betonte Lukas bei der Eröffnung. Als leidenschaftlicher Mountainbiker wollte er mit seinem Projekt einen Ort schaffen, an dem sich Fahrradbegeisterte treffen und ihrem Hobby nachgehen können. Die Idee des jungen Sportlers konnte, trotz anfänglicher Schwierigkeiten, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lana, dem JUX Lana, der Firma F-Tech und zahlreichen weiteren Unterstützern erfolgreich umgesetzt werden. <\/p><p>„Es ist richtig cool, wenn sich junge Erwachsene aktiv mit ihren Ideen einbringen. Danke für dieses tolle Projekt. Der Skills Park ist eine echte Bereicherung für Lana.“, loben Bürgermeister Helmut Taber und Jugendreferentin Valentina Andreis.<\/p><p>Die Anlage bietet als Übungs- und Trainingsbereich ideale Voraussetzungen für Anfänger und Fortgeschrittene und erlaubt durch den Einsatz mobiler Elemente aus Aluminium und Lärchenholz einen flexiblen Aufbau. Finanziert wurde das rund 30.000 Euro teure Projekt durch die Unterstützung der Gemeinde, des Landes und des JUX Lana.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1558657&mode=T&width=640&height=480&t=1787138078" class="fr-fil fr-dib width96" alt="Eröffnung" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225818454-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>