<p>Am Freitag, 19. Dezember 2025, wurde der neue Zubau der Grundschule Knabenschule in Lana feierlich eröffnet und gesegnet. Zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister Helmut Taber, Direktor Christoph Kofler und Landesrat Philipp Achammer, nahmen an der Veranstaltung teil.<\/p><p>Bürgermeister Helmut Taber dankte allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit. Er hob die ausgezeichnete Arbeit des Bauamtes unter der Leitung von Werner Egger hervor, ebenso die gute Kooperation mit den beteiligten Firmen sowie den wertvollen Beitrag von Vizebürgermeister Werner Gadner und Referentin Valentina Andreis.<\/p><p>Nach den Grußworten von Schuldirektor Christoph Kofler und Landesrat Philipp Achammer segnete Dekan Pater Peter den modernen Neubau. Für festliche Stimmung sorgte ein liebevoll gestaltetes Rahmenprogramm der Schulkinder.<\/p><p>Am Nachmittag hatten Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, das neue Gebäude zu besichtigen. Der Zubau wurde in moderner Holz-Fertigbauweise als 0-Energie-Passivgebäude errichtet und verfügt über eine Photovoltaikanlage, Raumluftüberwachung und eine Luft-Wärmepumpe. Er bietet fünf neue Klassenräume, eine Aula, Garderobe sowie alle Zusatzräume, die eine zeitgemäße Schule benötigt.<\/p><p>Die Marktgemeinde Lana freut sich über diesen wichtigen Schritt für die Zukunft der Bildung und bedankt sich bei allen Beteiligten für die gelungene Umsetzung.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1524962&mode=T&width=640&height=480&t=1766479188" class="fr-fic fr-fil fr-dib width37" alt="Zubau KS" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1524963&mode=T&width=640&height=480&t=1766479223" class="fr-fic fr-fil fr-dib width37" alt="Zubau KS Einweihung" title=""><\/p><p>Im Foto v.l.n.r.: Valentina Andreis, Landesrat Philipp Achammer, Direktor Christoph Kofler, Vizebürgermeister Werner Gadner und Bürgermeister Helmut Taber. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225778828-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>