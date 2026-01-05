<p>Am <strong>Freitag, 2. Jänner 2026<\/strong> fand wieder der traditionelle Neujahrsempfang der Gemeinde Lana im Raiffeisenhaus statt.<\/p><p>Der Gemeinderat beschloss in der Gemeinderatsitzung Nr. 33 vom 30.10.2025 das Ehrenzeichen der Marktgemeinde Lana an zwei Personen zu verleihen, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. <\/p><p>Das Ehrenzeichen der Gemeinde Lana wurde an Frau <strong>Zita Marsoner Staffler<\/strong>, für ihr Engagement in kulturellen und sozialen Bereichen und für die Belange von Frauen, und in Abwesenheit, an Herrn <strong>Matthias Gruber<\/strong>, für seinen langjährigen verdienstvollen Einsatz für die notleidende Bevölkerung von Lana, verliehen. <\/p><p>Der Bürgermeister bedankte sich bei den Geehrten, die stellvertretend für die vielen Menschen in Lana stehen, die sich ehrenamtlich engagieren.<\/p><p>Im Rahmen des Abends erfolgte zudem die feierliche Übergabe des Wanderpokals „Kinder- und Jugendpreis der Gemeinde Lana“ an Maximilian Mölgg, der für sein vorbildliches Engagement ausgezeichnet wurde. Lesen Sie <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225779330-2416&sprache=1">hier<\/a> den ganzen Artikel. <\/p><p>Den vollständigen Gemeinderatsbeschluss zu den Ehrungen finden Sie <a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225779825-2416&sprache=1">hier<\/a>.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1525759&mode=T&width=640&height=480&t=1767606289" class="fr-fic fr-fil fr-dib width36" alt="neujahrsempfang 2026" title=""><\/p><p>Preisträgerin Zita Marsoner Staffler und Bürgermeister Helmut Taber. <\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1525761&mode=T&width=640&height=480&t=1767606351" class="fr-fic fr-fil fr-dib width66" alt="Neujahrsempfang 2026" title=""><\/p><p>Gemeindeausschuss und Preisträger (v.l.n.r.): Horst Margesin, Valentina Andreis, Zita Marsoner Staffler, Bürgermeister Helmut Taber, Maximilian Mölgg, Ulrike Laimer, Vizebürgermeister Werner Gadner, Ernst Winkler und Jürgen Zöggeler. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225779328-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>