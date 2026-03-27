<p>Die Gemeinde Lana betreut über 2.000 öffentliche Bäume. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für ein gesundes Lebensumfeld: Sie filtern Feinstaub, produzieren Sauerstoff, speichern Kohlenstoff, spenden Schatten, kühlen die Umgebungsluft an heißen Tagen und bieten vielfältigen Lebensraum für Tiere. Zudem prägen sie das Ortsbild und verbessern die Lebensqualität.<\/p><p>Eine aktuelle Überprüfung von über 240 Bäumen auf Schul-, Kindergarten-, Schwimmbad- und Spielplatzflächen sowie entlang von Straßen hat gezeigt, dass für die Sicherheit gezielte Eingriffe notwendig sind. In den kommenden Wochen werden daher Pflegearbeiten und – wo unumgänglich – Baumfällungen durchgeführt.<\/p><h3><strong>Sicherheit hat Vorrang<\/strong><\/h3><p>Einige Bäume sind nicht mehr stand- oder bruchsicher und müssen entfernt werden, um Gefahren durch Umstürzen oder Astbruch zu vermeiden. Die Gemeinde ist sich bewusst, dass jede Fällung einen Eingriff ins Ortsbild darstellt. Deshalb werden für jeden entfernten Baum standortgerechte Jungbäume nachgepflanzt – am gleichen oder einem geeigneten anderen Standort – um den Baumbestand langfristig zu sichern.<\/p><h3><strong>Pflege statt Fällung<\/strong><\/h3><p>Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt klar auf der Erhaltung des bestehenden Bestandes. Fachkundige Baumpfleger aus Lana führen Kronenpflegeschnitte, Entlastungsschnitte, die Entfernung von Totholz, Sicherungsmaßnahmen sowie standortverbessernde Maßnahmen durch. Ziel ist es, die Bäume gesund zu erhalten, ihre Entwicklung zu fördern und Risiken bestmöglich zu reduzieren.<\/p><p>Während der Arbeiten kann es zu vorübergehenden Einschränkungen im Straßenverkehr und auf öffentlichen Flächen kommen. <\/p><p>Die Gemeinde Lana bittet um Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225791635-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>