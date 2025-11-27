<p><strong>Einschreibezeitraum<\/strong><\/p><p>Die Online-Einschreibung findet <strong>vom 8. bis 16. Jänner 2026<\/strong> statt.<br>Zugang zum Dienst: <a href="https:\/\/my.civis.bz.it\/public\/online-einschreibung-kindergarten" target="_new"><strong>https:\/\/my.civis.bz.it\/public\/online-einschreibung-kindergarten<\/strong><\/a><\/p><p>Das Portal ist <strong>nur im genannten Zeitraum ab 08.01.2026 um 00:00 Uhr<\/strong> geöffnet. Der Button <strong>„Zum Online-Dienst“<\/strong> muss sichtbar sein.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Voraussetzungen für den Zugriff<\/strong><\/p><p>Für die Nutzung des Online-Dienstes benötigen Sie eine digitale Identifikation:<\/p><ul type="disc"><li><strong>SPID-Account<\/strong><br>Infos unter: <a href="https:\/\/www.spid.gov.it\/richiedi-spid?lang=de" target="_new">https:\/\/www.spid.gov.it\/richiedi-spid?lang=de<\/a><\/li><li><strong>Elektronische Identitätskarte<\/strong>, oder<\/li><li><strong>Aktivierte Bürgerkarte<\/strong><br> Infos zur Aktivierung und Software:<br><a href="https:\/\/my.civis.bz.it\/public\/de\/buergerkarte.htm" target="_new">https:\/\/my.civis.bz.it\/public\/de\/buergerkarte.htm<\/a><\/li><\/ul><p><br><\/p><p><strong>Wer kann eingeschrieben werden?<\/strong><\/p><p>Einschreibung möglich für:<\/p><ul type="disc"><li>Kinder, die <strong>innerhalb Dezember 2026<\/strong> das <strong>3. Lebensjahr<\/strong> vollenden<\/li><li>alle <strong>älteren Kinder<\/strong><\/li><\/ul><p>Nicht möglich für:<\/p><ul type="disc"><li>Kinder, die <strong>bis 31. August 2026<\/strong> das <strong>6. Lebensjahr<\/strong> vollenden<\/li><\/ul><p><strong>Wichtige Info<\/strong>: Für alle bereits besuchenden Kinder ist eine <strong>jährliche<\/strong> <strong>Wiedereinschreibung<\/strong> notwendig.<\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p><strong>Impfpflicht<\/strong><\/p><p>Für den Kindergartenbesuch müssen die staatlich vorgeschriebenen <strong>Pflicht- und Auffrischungsimpfungen<\/strong> erfüllt sein.<\/p><p><br><\/p><p><strong>Verlängerte Öffnungszeiten – Kindergarten Lana St. Peter<\/strong><\/p><p>Der Kindergarten Lana St. Peter bietet eine <strong>verlängerte Unterweisungszeit<\/strong>:<\/p><ul type="disc"><li><strong>Montag–Donnerstag:<\/strong> bis 17:00 Uhr<\/li><li><strong>Freitag:<\/strong> bis 15:00 Uhr<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><strong>Wichtig für die Anmeldung der Verlängerung<\/strong><\/p><ul type="disc"><li>Bei Bedarf <strong>muss<\/strong> in der Online-Einschreibung <strong>der Kindergarten Lana St. Peter<\/strong> gewählt werden – unabhängig von der Wohnadresse.<\/li><li>Beide Eltern müssen <strong>berufstätig<\/strong> sein.<\/li><li>Die Besuchszeiten müssen den Arbeitszeiten entsprechen<\/li><\/ul><p> <\/p><p><strong>Erforderliches Formular<\/strong><\/p><p>Das Formular für die verlängerte Unterweisungszeit ist:<\/p><ul type="disc"><li><strong>auf der Online-Einschreibeseite downloadbar<\/strong><\/li><li><strong>per E-Mail<\/strong> an den Kindergartensprengel Lana zu senden<\/li><li><strong>Zeitraum:<\/strong> 08.01.–16.01.2026<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><strong>Hinweise zur Online-Einschreibung<\/strong><\/p><ul type="disc"><li>Bitte <strong>alle Felder<\/strong> des Einschreibebogens ausfüllen.<\/li><li>Wenn Sie <strong>nicht<\/strong> an der verlängerten Öffnungszeit interessiert sind, geben Sie jenen Kindergarten an, der <strong>Ihrer Wohnadresse am nächsten liegt<\/strong>.<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><strong>Mögliche Änderungen<\/strong><\/p><p>Falls notwendig, können die Leiterinnen nach der Einschreibung Kinder aufgrund von:<\/p><ul type="disc"><li>Wohnadresse<\/li><li>verfügbaren Plätzen<\/li><\/ul><p>in einen anderen Kindergarten verschieben.<\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p><strong>Benachrichtigung über die Aufnahme<\/strong><\/p><p>Nach der Sitzung des Kindergartenbeirats (Bestätigung der Aufnahmen für 2026\/2027) werden die Eltern <strong>ab Mitte Februar<\/strong> per <strong>E-Mail<\/strong> über die Aufnahme informiert.<\/p><p><strong>Kontakt<\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Leiterinnen der deutschsprachigen Kindergärten.<\/p><p>Kindergarten Lana Laurin:<\/p><p>Kornelia Maria Zerz <\/p><p>Tel.: <a href="tel:+390473561598">0473 561598<\/a><\/p><p><a href="mailto:Kg_lanalaurin@schule.suedtirol.it">Kg_lanalaurin@schule.suedtirol.it<\/a><\/p><p><br><\/p><p>Kindergarten Lana St. Peter<\/p><p>Ilse Leiter<\/p><p>Tel.: <a href="tel:+390473563259">0473 563259<\/a><\/p><p><a href="mailto:Kg_lanastpeter@schule.suedtirol.it">Kg_lanastpeter@schule.suedtirol.it<\/a><\/p><p><br><\/p><p>Kindergarten Lana Erzherzog Eugen:<\/p><p>Birgit Gruber <\/p><p>Tel.: <a href="tel:+390473561322">0473 561322<\/a><\/p><p><a href="mailto:Kg_lanaerz@schule.suedtirol.it">Kg_lanaerz@schule.suedtirol.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225775773-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>