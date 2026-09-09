<p>Die Gemeinde Lana erinnert alle Bürgerinnen und Bürger daran, dass <strong>E<\/strong><strong>igentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken und Gebäuden<\/strong> entlang öffentlicher Straßen verpflichtet sind, ihre <strong>Grünflächen zu pflegen <\/strong>und instand zu halten.<\/p><p>Um die Sicherheit von Fahrzeugen und Fußgängerinnen und Fußgängern zu gewährleisten, müssen Hecken, Sträucher und Bäume so gepflegt werden, dass sie <strong>nicht über die Grundstücksgrenze hinaus<\/strong> auf Gehsteige oder Fahrbahnen ragen. Überhängende Äste und ungepflegte Vegetation können die Verkehrssicherheit beeinträchtigen sowie die Nutzung und Reinigung öffentlicher Flächen erschweren.<\/p><p>Die Gemeinde bittet daher alle Betroffenen, <strong>Hecken und Bepflanzungen rechtzeitig zurückzuschneiden<\/strong> und entlang der Straße bündig zu halten. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu Sicherheit, Ordnung und einem gepflegten Ortsbild.<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1559559&mode=T&width=640&height=480&t=1787753299" class="fr-fic fr-fil fr-dib width44" alt="Hecken schneiden" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225817602-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>