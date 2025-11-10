<p>Ab <strong>Dienstag, 11. November 2025<\/strong> wird die Straße entlang des <strong>Falschauerdammes<\/strong> – <strong>zwischen dem Beginn der Engstelle und der Zufahrt zu den Schrebergärten<\/strong> – aufgrund von Sanierungsarbeiten <strong>gesperrt<\/strong>.<\/p><ul type="disc"><li><strong>Radfahrer und Fußgänger<\/strong> können weiterhin den <strong>Spazierweg<\/strong> entlang der Falschauerwiesen benutzen.<\/li><li>Für den <strong>motorisierten Verkehr<\/strong> bleibt die Straße wie bisher <strong>dauerhaft gesperrt<\/strong>, auch <strong>nach Abschluss der Arbeiten<\/strong>.<\/li><\/ul><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1519124&mode=T&width=640&height=480&t=1762503113" class="fr-fic fr-fil fr-dib width61" alt="Dammsanierung" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225772672-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>