<p>Am Donnerstag, den 15. Oktober 2026, unternahm der Jahrgang 1956 der Marktgemeinde Lana einen gemeinsamen Ausflug in die Partnergemeinde Telfs. Nach einer Andacht in der Maria-Hilf-Kirche in Oberlana und einem Gruppenfoto startete die Reise mit dem Bus nach Tirol.<\/p><p>In Telfs wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich empfangen. Nach einer Besichtigung des Ortszentrums und des "Noaflhauses", ein historisches Kultur- und Museumsgelände, das unter anderem das Fasnachtsmuseum zum berühmten Schleicherlauf beherbergt, stärkten sich die Senioren bei einem gemeinsamen Mittagessen im „Telfer Wohnzimmer“ und trafen auf den Jahrgang 1956 aus Telfs. Anschließend führte der Ausflug weiter nach Mösern, wo die beeindruckende Friedensglocke, die täglich um 17 Uhr für einige Minuten läutet, besichtigt wurde.<\/p><p>Der gelungene Tag bot viele Gelegenheiten für Begegnungen, Gespräche und schöne gemeinsame Erlebnisse. Die Marktgemeinde Lana bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie bei den Gastgebern in Telfs für die herzliche Aufnahme. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225830448-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>