<p>Großer Andrang und viele wertvolle Begegnungen bei der Seniorenmesse am 21. März 2026 im Raiffeisenhaus Lana.<\/p><p>Mit spannenden Vorträgen, informativen Ständen und praktischen Workshops bot die Messe eine breite Palette an Themen – von Gesundheit, Sicherheit und Pflege bis hin zu Freizeit, Bildung und Betrugsprävention.<\/p><p>Ernst Winkler vom Seniorenbeirat und Gemeindereferent zeigt sich sehr zufrieden: „Die erste Ausgabe der Seniorenmesse war ein großer Erfolg. Sie hat deutlich gezeigt, dass Seniorinnen und Senioren nicht nur Unterstützung brauchen, sondern selbst einen wichtigen Beitrag für unsere Gemeinschaft leisten.“<\/p><p>Ein herzliches Dankeschön an alle Besucher:innen, Referent:innen und Aussteller für diesen gelungenen Tag im Zeichen der Information und Gemeinschaft!<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1536688&mode=T&width=640&height=480&t=1774367521" class="fr-fic fr-fil fr-dib width89" alt="seniorenmesse" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1536687&mode=T&width=640&height=473&t=1774367499" class="fr-fic fr-fil fr-dib width89" alt="6" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1536685&mode=T&width=640&height=480&t=1774367370" class="fr-fic fr-fil fr-dib width89" id="ID--00000000-0000-0000-0000-000000000000" disabled="false" alt="5" title=""><\/p><p>Foto v.l.n.r.: Landesrätin Rosmarie Pamer, Gemeindereferent und Mitglied Seniorenbeirat Ernst Winkler, Präsidentin Senioren Gemeinderat Bruneck Barbara Willimek Pellizzari, Gemeinderat und Mitglied Seniorenbeirat Karl Spergser und Bürgermeister Helmut Taber. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225791207-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>