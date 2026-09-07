<p>Mit dem Start des neuen Schuljahres beginnt für viele Kinder wieder der tägliche Weg in den Kindergarten oder zur Schule. <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225754988-2416&sprache=1" target="_blank" data-detailonr="225754988" rel="noopener noreferrer"><strong>Das Infoblatt der Marktgemeinde Lana<\/strong><\/a> enthält praktische Tipps wie Eltern ihre Kinder sicher begleiten können. Themen sind unter anderem das richtige Verhalten im Straßenverkehr, gut sichtbare Kleidung sowie die sichere Nutzung von Fahrrad und Auto.<\/p><p>Alle Informationen zum <strong>südtirolmobil U19-Pass<\/strong> für das Schuljahr 2026\/2027 finden Sie <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/tickets\/ticketfinder\/suedtirolmobil-u19-pass" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hier<\/a>.<\/p><p>Wir wünschen allen Kindern und Familien einen erfolgreichen Schulstart und stets einen sicheren Schulweg!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.lana.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225001523&detailonr=225754986-2416">zum Artikel der Gemeinde<\/a>